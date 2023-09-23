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Ankara'da çok katlı bir işyerinin inşaatında çalışan 60 yaşındaki Haydar Ali Beğik, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Talihsiz işçinin düştüğünü gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Haydar Ali Beğik, yaşam savaşını kaybetti.

Haydar Ali Beğik’in Sungurlu İlçesi’nin İmirli köyü nüfusuna kayıtlı olduğu, Ankara – Mamak’ta ikamet ettiği öğrenildi.

Bir otomotiv firmasının sahibi Erdal Beğik, Emrah Beğik ve Ersan Beğik'in babaları olan Haydar Ali Beğik’in vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi 24 Eylül Pazar günü öğle namazına müteakip İmirli köyünde toprağa verilecek.