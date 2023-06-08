Görsel sanatlar, müzik aletleri (enstrüman) yapımı ve teknoloji –tasarım sergisinde, öğrencilerin hazırladığı müzikli görsel şovlar ve beden perküsyon dansları büyük beğeniyle izlendi.

Öğrenciler kestikleri pasta ile mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Okul Müdürü İbrahim Balcı’nın koordinasyonunda, sergi ve görsel etkinliklere şu öğretmenler katkı sağladı: Özel eğitim öğretmenleri Birol İşitmen, Miyase Cerit, Ömür Çelenk, Mahir Mumcu, müzik öğretmeni Cansu Hardal, görsel sanatlar öğretmeni Sebahat Yılmaz, Teknoloji tasarım öğretmeni Nurgül Çapa ve beden eğitimi öğretmeni Muttalip Özpamuk.