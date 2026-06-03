Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü kurultay tartışmaları sürerken, ilimizin kurultay delegelerinden ve CHP’nin eski Çorum Belediye Başkan Adayı Özgür Kılıç’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

CHP kurultay delegesi İnşaat Yüksek Mühendisi Özgür Kılıç, “kurultaya imza vermem” diyerek tüm dikkatlerini üzerine çekti. Kurultay için başlatılan imza sürecine destek vermeyeceğini duyurarak “Kurultay delegesi olarak imza vermeyeceğim. Bu da böyle biline” ifadelerini kullanan Kılıç, CHP’nin bir lider partisi değil, örgüt partisi olduğunu belirterek, “Kişiler gelir geçer. Ama Cumhuriyeti kuran parti CHP ilelebet yaşayacaktır. Vakit birlik olma vakti. Kurultay yapma vakti değil. CHP’nin bütünlüğünden yanayım” diye konuştu.

Parti içindeki akrabalık ilişkileri ve kamu görevlerine yapılan atamaların da araştırılması gerektiğini belirten Özgür Kılıç, “Bütün milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il ve ilçe başkanlarının, kurultay delegelerinin birinci ve ikinci derece akrabaları araştırılsın. O makamlara geldikten sonra belediyelere girenler tespit edilsin. Herkesin kumaşı görülsün” görüşüne yer verdi.

Özgür Kılıç, açıklamasında herhangi bir makam veya mevki beklentisi olmadığını da dile getirdi.

Muhabir: Haber Merkezi