Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını açıkladı. Listenin zirvesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alıyor. Onu sırasıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takip ediyor.

Haber analiz ve raporlama şirketi Habermetre, 2023 yılında en çok haber konusu olan büyükşehir belediye başkanlarını analiz etti. En çok haber olan 10 belediye başkanları listesinin zirvesinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor.

ZİRVEDE İMAMOĞLU VAR

Habermetre'nin açıkladığı raporda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 503 bin 909 haberle listenin zirvesine yerleşti. Listenin ikinci sırasında 401 bin 879 habere konu olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç yer aldı. İmamoğlu'nun haberlerinin okunma sayısının 635 milyon 585 bin olduğu, Büyükkılıç'ın haberlerinin okunma sayısının ise 31 milyon 822 bin olduğu görüldü.

YAVAŞ'IN 4. SIRADA

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 334 bin 94 haberle üçüncü sırada yer aldı. Soyer'in konu olduğu haberlerin okunma sayısı ise 327 milyon 932 bin. Soyer'i 280 bin 748 haberle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş takip ediyor. Seçim döneminde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan Yavaş'ın listenin dördüncü sırasında yer alması dikkat çekiyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da listenin beşinci sırasında bulunuyor.

BÖCEK VE ŞAHİN LİSTEDE

Habermetre'nin verilerine göre en çok habere konu olan büyükşehir başkanları listesinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 196 bin haberle altıncı; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın 151 bin haberle yedinci; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün 121 bin haberle sekizinci; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 120 bin haberle dokuzuncu sırada yer aldı. 10 kişilik listenin sonunda ise 102 bin 611 haberle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bulunuyor.