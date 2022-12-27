Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen U15 İllerarası Adil Candemir Güreş Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Pazar günü Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen özel turnuvaya 7 ilden 120 güreşçi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile turnuvanın açılışı yapılırken, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise selamlama konuşması yaptı. Konuşmasında Çorum’un güreş branşında çok önemli başarılar elde ettiğine vurgu yapan Aşgın, Çorum Belediyesi’nin destekleri ile daha çok şampiyonların çıkacağının da sözünü verdi.

Aşgın’ın ardından Adil Candemir’in öğrencilerinden Doç. Dr. Celal Taşkıran Hocası Adil Candemir’i gençlere anlattı. Hocası ile anılarını da paylaşan Taşkıran, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi. 12 sıklette gerçekleşen müsabakalar sonunda takımlar sıralamasında Çorum takımı 245 puan toplayarak şampiyonluk ipini göğüslerken, 189 puanla Tokat takımı ikinci, 172 puanla Samsun takımı üçüncü, 45 puanla Amasya takımı dördüncü, 35 puanla Ankara takımı beşinci ve 12 puan toplayan Çankırı takımı ise turnuvayı altıncı sırada tamamladı.

Sıkletlerinde ise dereceye giren sporcular ve illeri şu şekilde oluştu;

35 kilo: 1.Yusuf Eren Koçak (Çorum), 2.Emirhan Karabıyık (Çorum), 3.Mert Sefa Ülkü (Tokat) ve Umut Akkaya (Çorum).

38 kilo: 1.Yakup Kıcık (Samsun), 2.Abdulkerim Ateş (Çorum), 3.Mert Yılmaz (Amasya) ve Berat Veli Körpeş (Çorum).

41 kilo: 1.Samet Aslan (Çorum), 2.Yiğit Berat Aktaş (Çorum), 3.Abdullah Koçak (Çorum) ve İbrahim Arık (Tokat).

44 kilo: 1.Eren Yalçın (Çorum), 2.Necati Bozkurt (Çorum), 3.Berkay Fidan (Amasya) ve Berat Ülkü (Tokat).

48 kilo: 1.Efe Günhar (Tokat), 2.Emin Uzun (Samsun), 3.M.Ali İltir (Çorum) ve M.Ragıp Acı (Çorum).

52 kilo: 1.Umut Güneş (Tokat), 2.Hamza Kambur (Tokat), 3.Ömer Faruk Ömüral (Samsun) ve Erdem Topal (Çorum).

57 kilo: 1.Ali Yağlı (Çorum), 2.Volkan Bilgin (Tokat), 3.M.Said Yılmaz (Ankara) ve Efe Akbıyık (Amasya).

62 kilo: 1.Mahmut Poyraz (Samsun), 2. Yusuf Fuat Topaloğlu (Samsun), 3.Hamza Çiçek (Samsun) ve M.Efe Koca (Çorum).

68 kilo: 1.Enes Efe Kukul ( Samsun), 2.M.Bera Koç (Samsun), 3.Ö.Faruk Özdemir (Çorum) ve Ahmet Yılmaz (Tokat).

75 kilo: 1.Yusuf Karakaş (Çorum), 2.Uğur Alp Tuzcu (Çorum), 3.Selahattin Efe Demircan (Samsun) ve Alperen Karaçar (Tokat).

85 kilo: 1.Alican Hoşaf (Samsun), 2. Murat Can Şahin (Tokat), 3.Furkan Altuntaş (Çorum).

100 kilo: 1.Nedim Yasir Metin (Çorum), 2.Zekeriya Doğan (Ankara), 3. Lütfi Benekli (Tokat) ve Yunus Doruel (Samsun).

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalyaları verildi.



(Rıfat KARA)