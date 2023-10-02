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AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı, 25.ve 26. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, milletvekilliği döneminde olduğu gibi, Çorum’daki kadın kuruluşlarına desteğini sürdürüyor.

İlksen Ceritoğlu Kurt, geçen hafta, KADEM Çorum İl Temsilcisi Fatma Nur Eren Şenol, Sevgisun Kadın Kooperatifi Kurucusu Havva Özata ve KADEM Üyesi Ayşegül Kahraman ile birlikte, Vali Doç.Dr. Zülkif Dağlı, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ÇESOB Başkanı Recep Gür’ü ziyaret etti.