Çorum Valisi Ali Çalgan, Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a gönderdiği kutlama mesajında şöyle dedi:

“Kurulduğu günden bugüne yerel basınımızın güçlü bir temsilcisi olarak önemli bir hizmeti yerine getiren Çorum Haber Gazetesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, ilkeli ve tarafsız yayın anlayışıyla şehrimizin gelişimine sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Bu değerli görevi büyük bir sorumluluk bilinciyle sürdüren gazetenin yöneticilerini ve çalışanlarını tebrik ediyor, yayın hayatlarında başarılarının devamını diliyorum.”