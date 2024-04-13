Alınan bilgiye göre, Duran İ. (21), idaresindeki 19 BG 968 plakalı motosiklet, Üçtutlar Mahallesi Ilıca Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nurten K. (52)’ya çarptı.

Çarpışmanın etkisi ile yaya ve motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Yere düşen kadın ve motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Nurten K., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Editör: HABER MERKEZİ