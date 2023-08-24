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Erseven’in cenazesi bugün saat 13.00'te Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’nden kaldırıldıktan sonra saat 14.45 'te Karşıyaka Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlanacak.

İLHAN CEM ERSEVEN KİMDİR?

1954’de Çorum, Alaca’da doğdu. İlk ve ortaokulu Alaca’da, lise ve yükseköğrenimini Ankara’da tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Fransızca Bölümü’nden mezun oldu. (1978) Daha sonra A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. Güzel Sanatlar Bölümü’nde ön lisans yaptı. (1983)

1978’de EBK’da memurluğa, 1980’de de öğretmenliğe başladı. Ankara/Çubuk, Tunceli ve tekrar Ankara’nın içinde birçok okullarda görev yaptı.

MEB-FRTEM (şimdiki Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü)’de Açık Öğretim Lisesi için televizyon eğitim programlarında senarist, tasarımcı ve yapımcı-yönetmen olarak çalıştı. 2008-2011 yılları arasında Ankara Yol TV’de yöneticilik ve program (3Can1Cem ve Gözgü) sunuculuğu yaptı. 2005’de emekli oldu.

YÖNETMENLİĞİNİ YAPTIĞI BELGESEL FİLMLER

Allı Turnam – 1994- Yapımcı, Yönetmen (Çorum Kına Gecesi)

Sonsuz Maraton- 1994 – Yönetmen (Atatürk Belgeseli)

Sazın Bir Öyküsü – 1998 – Yapımcı, Yönetmen (Belgesel)

Okunacak En Büyük Kitap İnsandır – 1998 Senarist (Hacı Bektaş Veli Belgeseli)

Güneşe Doğru – 2008 Yönetmen (Tunceli Halk İnançları Belgeseli) (TRT 6, Zazaca, 11 Bölüm)

Ekinler Kan İçindeydi – 2010 – Yapımcı, Yönetmen (Çorum Olayları Belgeseli)

SENARİST FİLMOGRAFİSİ

Güvercin (film /Özgün. Ceza avukatı Faruk Erem’in bir anısı senaryolaştırıldı)

Testi (film / Özgün)

Kızakçılar (film/yazar Ümit Kaftancıoğlu’nun Ulgar adlı öyküsünden uyarlama)

Telli Turnam (belgesel/ bağlamanın tarihçesi)

YAYINLANMIŞ ESERLERİ

Alevilerde Semah, 4.baskı, 2005, Ürün Yayınları, Ankara

Türk Romanı ve Öyküsünde Aleviler, 2005, Alev yayınları, İstanbul

Sanat Psikolojisi/Jean-Paul Weber (çeviri), 2.baskı, Ürün yayınları, 1995, Ankara

Çerağ-ı Ruşen (çeviri-makaleler), Ürün yayınları, 2013, Ankara

Hayvanlaşan İnsan/Emile Zola,(roman çevirisi, basılacak)

Kırık Uçlu Kalem (Edebiyat yazıları- basılacak).