Müftülükler arasında yürütülen iş ve işlemlerde birlikteliğin sağlanması, din hizmetlerinin daha etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2022 Yılı Eylül Ayı İlçe Müftüleri İstişare Toplantısı, İl Müftüsü Muharrem Biçer yönetiminde 13 ilçe müftüsü/vekillerinin katılımı ile Laçin’de gerçekleştirildi.

Laçin İlçe Müftülüğü ev sahipliğinde Yeşilgöl Tabiat Parkı’nda gerçekleşen toplantıda gündemdeki konular ele alınıp din hizmeti alanındaki verimliliği artırmak adına fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında İl Müftüsü Biçer, ev sahibi Laçin İlçe Müftülüğü ile toplantıya katılan ilçe müftülerine/vekillerine teşekkür ederek yapacakları çalışmalarda başarılar diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

