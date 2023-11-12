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Toplantı öncesi İl Müftüsü Muharrem Biçer ve il müftü yardımcıları, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat’ı makamında ziyaret etti.

Daha sonra İskilip Ebussuud Efendi Kur’an Kursu’nda İl Müftüsü Biçer’in başkanlığında müftü yardımcıları ve 13 ilçe müftüsünün/müftü vekilinin katılımlarıyla Kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, başkanlıktan gelen talimatlar ve müftülüklerce gerçekleştirilen faaliyetler istişare edildi.



Toplantı sonunda Ebussuud Efendi Kur’an Kursu öğrencileriyle bir araya gelen İl Müftüsü Biçer, onlarla yakından ilgilenerek hasbihal etti.

Ardından Müftü Biçer ve beraberindekiler, İskilip Müftülüğü tarafından Kur’an kursu bahçesinde “Filistin’e destek” amacıyla açılan kermesi ziyaret etti.