Tahmini Okuma Süresi: dakika

Uluslararası Güreş Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Cornianu & Ladislau Simon Uluslararası Güreş Turnuvası 18-20 Ağustos tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapıldı. Grekoromen milli güreş takımı iki altın, üç gümüş, dört bronz madalya ile 167 puanla birinci olmayı başardı. Milli mayo ile mindere çıkan Çorum Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars 60 kiloda üçüncü olarak bir kez daha Çorum’un gururu olmayı başardı.

Milli güreşçilerden İsmail Culfa 63 kiloda birinci, Hamza Bakır 130 kiloda birinci, Ömer Can Doğan 77 kiloda ikinci, , Muhittin Sarıçiçek 87 kiloda ikinci, Mustafa Olgun ise 97 kiloda ikinci olmayı başardılar.

Çorumlu güreşçi Mert İlbars’ın yanı sıra 67 kiloda M.Sefa Yıldırım, 77 kiloda Yüksel Sarıçiçek , 72 kiloda Abdullah Toprak üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer milli güreşçiler oldular.