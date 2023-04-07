Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ilimizde yurtlarda misafir edilen depremzedelerin maddi ve manevi ihtiyaçlarını İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Diyanet Gençlik Merkezi görevlilerince kız yurdunda misafir edilen depremzede ailelerin çocuklarına yönelik bir etkinlik düzenlendi. Yaşanan depremin çocuklar üzerindeki etkilerini azaltmak için düzenlenen etkinlikte; din gönüllüleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak onların eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

Ayrıca Çorumlu hayırseverlerin Türkiye Diyanet Vakfı’na yaptığı bağışlarla alınan oyuncakların dağıtımı gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)