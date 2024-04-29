Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarının Türkiye’de istihdam ve mesleki eğitim konularında çok taraflı sosyal diyalog mekanizmalarının önemli örneğini oluşturduğunu belirterek, “Toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin yerelden başladığı gerçeğinden hareketle, yerelde faaliyet gösteren kurullarımızın, merkez ile yerel arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin sağlanmasında da kilit bir role sahip olduğunu unutmamalıyız. Günümüzde çok sayıda ülkenin en başta gelen sorunları arasında yer alan işsizliğe çözüm üretme noktasında uygulanacak politikalar, sosyal diyalog ve yönetişim mekanizmasının etkin işletilmesi yoluyla desteklenmekte. Bu sebeple özellikle işgücü piyasalarında yaşanan ekonomik, teknolojik, sosyal değişimler yerel birimlerin ve sosyal diyaloğun önemini daha da artırıyor. Dünyada makroekonomik hedefler ve göstergeler arasında önemli bir konumda bulunan istihdam kavramı, ülkemizde de üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Bu noktada işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Editör: BÜLENT USLU