Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 10. maddesi gereğince Vilayetler Birliği’nin olağan genel kurul toplantısında Çorum’u temsil etmek üzere 1 asıl, 1 yedek üye seçildi. Yapılan seçimde AK Parti grubundan Başak Gözde Taşkıran asıl üye, Meryem Demir ise yedek üye olarak belirlendi.



Öte yandan Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin meclis ve encümeninin oluşturulabilmesi için yapılan seçimde Muhammed Fatih Temur asıl üye, Ali Özdanacı ise yedek üye olarak belirlendi.