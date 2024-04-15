Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu’nun 10. maddesi gereğince Vilayetler Birliği’nin olağan genel kurul toplantısında Çorum’u temsil etmek üzere 1 asıl, 1 yedek üye seçildi. Yapılan seçimde AK Parti grubundan Başak Gözde Taşkıran asıl üye, Meryem Demir ise yedek üye olarak belirlendi.

6828782D C0D2 4C66 A3Bf 3605360B135D
Öte yandan Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nin meclis ve encümeninin oluşturulabilmesi için yapılan seçimde Muhammed Fatih Temur asıl üye, Ali Özdanacı ise yedek üye olarak belirlendi.

0D9D263A Cad8 4B8B Aeee 41D7E298F0D1

Editör: KEMAL YOLYAPAR