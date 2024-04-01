Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti 106.954 (% 34.05), CHP 82.246 (% 26.18), MHP 63.126 (%20.01), Yeniden Refah 28.413 (%9.04), İYİ Parti 11.689 (%3.72), Zafer Partisi 5.276 (%1.68), Saadet Partisi 3.963 (%1.26), BBP 3.843 (%1.22), BTP 1.247 (%0.39), DEVA 1.119 (%0.24), DP 781 (%0.24), EMEP 762 (%.24), TİP 728 (%0.23), Gelecek Partisi 465 (%0.14), Millet 453 (%0.14), Vatan Partisi 428 (%0.13), DSP 305 (0.09), Hüda Par 261 (%0.08), Milli Yol 220 (%0.07).

Öte yandan edinilen bilgilere göre Çorum merkezde AK Parti 4, CHP 3 İl Genel Meclisi üyeliği aldı.

Editör: Haber Merkezi