Gelecek hafta yılın son haftası olması ve 31 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanması beklenen 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücrette zam oranları da havada uçuşuyor. İktidara yakınlığıyla tanınan Abdülkadir Selvi de zam oranı verdi.

11 ve 18 Aralık'ta ilk iki toplantısı yapılan asgari ücret için 3. toplantı tarihi belirsizliğini koruyor. 4. toplantıda açıklanan asgari ücret zammı ve yeni asgari ücret için gelecek hafta son günler!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bütçe görüşmeleri kapsamında Meclis'te yaptığı konuşmada memur zamlarına değinirken, verdiği oranlar da asgari ücret için de sinyal olarak görülmeye çalışılıyor.

Bu yıl ilk kez asgari ücretli işçilerin de masaya oturduğu Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ Başkan yardımcısı Ramazan Ağar ilk iki toplantıda masaya rakamların gelmediğini açıklamıştı.

Ekonomi yönetimi değişimi sonrası faiz artırımlarına yönelik aldığı duyumların çıktığı iktidara yakın gazeteci Abdulkadir Selvi de asgari ücrete gelecek zam oranı beklentisini açıkladı.

A Haber canlı yayınında Abdulkadir Selvi asgari ücret zammının yüzde 50'den az olmayacağını tahmin ettiğini belirtti.