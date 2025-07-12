30 Haziran’da Bolu The Sign Esentepe Hotel’de ilk etap hazırlıklarına start veren Arca Çorum FK, 9 Temmuz itibari ile ilk etabı tamamlamıştı. Kırmızı-Siyahlılar 2 günlük izinin ardından bugün yine Bolu Vonresort Abant Hotel’de ikinci etap hazırlıklarına başlayacak. Sabah saatlerinde otelde toplanacak olan futbolcular ve teknik heyet akşam saatlerinde ikinci etabın ilk antrenmanını gerçekleştirecek.

Teknik Direktör Tahsin Tam’ın raporu doğrultusunda 28 kişiden oluşan ikinci etap kamp kadrosu Hasan Hüseyin Akınay, İbrahim Sehic, Ahmet Said Kıvanç, M.Eren Güler, Erkan Kaş, Furkan Enes Uyar, Kadir Seven, Kerem Kalafat, Taha İbrahim Rençber, Zargo Toure, Eren Tunalı, Üzeyir Ergün, Joseph Attamah, Ferhat Yazgan, Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Cosqun Dınıyev, Oğuz Gürbulak, Kenan Fakılı, Yusuf Erdoğan, Geraldo De Costa, Semih Akyıldız, Eren Karadağ, Furkan Çetinkaya, Mert Aktaş, Ali Akman, Emeka Eze ve Hasan Ege Akdoğan’dan oluşuyor.