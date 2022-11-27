Bekir G. İdaresindeki 19 ADB 545 araç ile Harun K.(33)’ün kullandığı 19 EH 323 plakalı araç Osmancık Caddesi ile Mahmutevler 27. Sokak kesişiminde çarpıştı.

Kazanın ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçlarda bulunan Burcu Ç.(33), Muhammet Ç.(11), Emine Ç.(2), Osman Ç.(7), Gülten Ç.(58), Harun K. ve Ergül T.(56) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.