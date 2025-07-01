Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.D. (52) idaresindeki 06 SD 0136 plakalı otomobil ile S.Y. (35) idaresindeki 34 DSD 82 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda yolcu olarak bulunan S.D. (51) ile M.K. (65) yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Trafik ekiplerince yapılan tahkikatın ardından araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Çorum'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
Çorum'da feci kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı
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Muhabir: İHA AJANS