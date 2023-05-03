Emircan A.(23), Bahabey Caddesi İpek Taksi Kavşağı’nda bir nedenle tartıştığı Aytekin O.(30) ile Ali Y.(27)’yi tabancayla vurdu.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan Emircan A., polis ekiplerince yakalanarak göz altına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.