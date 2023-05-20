Alınan bilgiye göre, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen Y.D. ve A.E., Ulukavak Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda bıçak ve sopalarla kavga etti.

Durumun ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bıçakla elinden yaralanan Y.D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, kafasından sopa ile yaralanan A.E. ise kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.