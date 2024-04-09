Alınan bilgiye göre, Rıza K.(52), Taylan G.(31), Veli G.(28), Arda Ş.(20) ve Bekir G.(50) ile önceden aralarında anlaşmazlık bulunan Ulaş K.(23), Ali H.A.(24), Mustafa Ş.(24) ve Oktay A.(20), Kale Mahallesi Salı Pazarı içerisinde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bir birlerine bıçak ve sopalarla saldırdı.



Kavganın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlanan kavgada Ali H. A. bıçakla, kavgaya karışan 8 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bıçakla yaralanan Ali H.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis hastanede tedavisi biten ve kavgaya karıştıkları tespit edilen şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.