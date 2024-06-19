Kalın bağırsağındaki tümörün karaciğerine yayılmasıyla kanser teşhisi konulan Turan Kaynar, 6 aylık kemoterapi süreci sonrası İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde iki ayrı ekibin girdiği tek ameliyat ile sağlığına kavuştu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi’nde iki ayrı ekibin girdiği tek ameliyatta daha önce kanser teşhisi koyulan Turan Kaynar sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren hekimlerden Genel Cerrahi Bölümü’nden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, “Turan beyde, kalın bağırsak kökenli bir tümör mevcuttu. Bu karaciğere yayılmıştı. Uzun bir kemoterapi sürecinden sonra onkoloji konseyimizle görüştük. Onkoloji doktorlarının radyoloji doktorlarının, cerrahlarının olduğu konseyde ameliyat kararı çıktı. Karaciğer ekibi karaciğer ameliyatını gerçekleştirdi. Biz de kalın bağırsak ameliyatını gerçekleştirdik. İki ayrı ekip olarak ameliyata girip hem karaciğere hem kalın bağırsağa müdahale ederek, ‘Mikrodalga’ yöntemi ile klasik cerrahinin dışında bu yöntemle hastalığı temizlemiş olduk” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS