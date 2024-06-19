Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada uyuşturucu madde ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi. apılan baskınlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ev, işyeri, araç ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda ise 51,43 gram metamfetamin, 48,59 gram skunk, 38,92 gram bonzai, 35,59 gram esrar, 34 hint keneviri, 49 çeşitli türlerde uyuşturucu hap, 2,09 gram fubinica, 36,82 gram aseton ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 30 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlar sevk edildi.

Editör: İHA AJANS