Çorum’un sağlıkla ilgili sorunlarını sık sık gündeme getiren CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek, muayene olmak için bekleyen hastalarla görüştü, mağduriyetlerini dinledi.

AKP Çorum milletvekillerinin “Çorum sağlık üssü olacak. Sağlık’ta çığır açacağız” sözünü hatırlatan Tahtasız, “Bırakın çığır açmayı 7 yıl öncesinin dahi gerisindeyiz. Devlet Hastanesi 7 yıldır yapılmıyor. 50 gün önce ihalesi yapıldı bu sefer de yer teslimi yapılmıyor” dedi.



“SABAH 05.00’TE KALKIP GELİYORLAR”

Hemşehrilerinden gelen yoğun şikâyetler üzerine hastaneye giderek hastalarla birebir konuştuğunu belirten Tahtasız, şunları söyledi:

“Çorumlu hemşehrilerimden gelen talepler doğrultusunda hastaneyi ziyaret ettim ve bekleyen hastalarla görüştüm. Hastalarımız endokrin doktorunun iki aydır olmadığını, nöroloji, plastik cerrahı, beyin cerrahı, kulak burun boğaz, çocuk psikiyatri, kardiyoloji ve gastroentroloji bölümlerinde uzman doktor eksiği var. Çorum Devlet Hastanesi’nin 7 yıldır kapalı olmasından dolayı hastalarımız ciddi mağduriyet yaşıyor. İlçelerimizde de durum aynı. Orada da 1 ya da 2 uzman doktor var. Bu nedenle Çorum merkez ve ilçelerimiz mecburen sadece bu hastaneye gelebiliyorlar. Ama uzman doktorlardan sıra almaları neredeyse imkansız. Sıra almak için sabahın 5’inde kalkıp gelerek kapıya isim yazdırarak sıra almaya çalışıyorlar. Ya da siyasilerden ve bürokratlardan yardım istiyorlar.”

SAĞLIK BAKANINA SESLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya çağrıda bulunan Mehmet Tahtasız, “Çorum Devlet Hastanesi 7 yıldır kapalı. İhalesi yapılalı 50 gün oldu ancak halen yer teslimi yapılmadı. Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzman doktor eksiğimiz var. Çorum’un ilçelerinde uzman doktor eksiğimiz var. Halkımız sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyor. Endokrin doktorumuz maalesef iki aydır yok. Uzman doktor eksikliği nedeniyle vatandaşlarımız sağlık hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamıyor. Bir süre önce İskilip İlçemizde bir olay oldu. İlçede genel cerrah olmadığı için genç yaşta bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Çorum sağlıkta ileri gitmesi gerekirken geriye gidiyor. AKP Milletvekilleri ‘Çorum Sağlık Üssü olacak, Sağlık’ta çığır açtık diyorlardı.’ Ama maalesef durum öyle değil. Aksine geriye düştük. Bunun sorumlusu Çorum’un AKP milletvekilleridir. Sağlık Bakanı’na duruma anlatmalılar ve Çorum’un uzman doktor eksiğini hep beraber bir an önce gidermeliyiz” diye konuştu.



VATANDAŞLAR NE DEDİ?

Hastane koridorlarında sıra bekleyen vatandaşlar mağduriyetlerini şu şekilde dile getirdi:

“Göz doktoru haftada bir gün geliyor. Göz doktorundan randevu almak çok zor.”

“Göz doktorunda üç ay sonraya randevu bulabildim.”

“Sabah 5.30’da geldik sıra alabilmek için. Biz geldiğimizde önümüzde çok sayıda kişi vardı. Onlar daha erken gelmişler. 182’den randevu almamız imkansız.”

“Alaca’dan geldim. Doktor bakmazsa onca yolu geri döneceğim.”

“Randevu almak için aylarca uğraşıyoruz. Bütün bölümlerde durum aynı. Yoğunluk çok, doktor yok.”

“İlçede oturuyorum ama uzman doktor olmadığı için merkeze geliyorum. Herkes de benim gibi yapıyor. Bu nedenle de yoğunluk oluşuyor. Eğer ilçemizde doktor olsaydı ben de buralara kadar gelmek zorunda kalmazdım.”

“Eşim şeker hastası. İlaç kullanıyor ama burada heyet raporu vermiyorlar. Beni Ankara veya Amasya’ya yönlendiriyorlar. Biz bu halimizle oralara nasıl gidelim?”

“Burun ameliyatı için bir yıldır bekliyoruz. Sürekli gelip gidiyoruz ameliyat sırası bulamıyoruz.”