Belediye tarafından Konaklı köyü yakınlarında bulunan arazide bu yıl da ayçiçeği ekimi yapıldı. Hasadın ardından elde edilecek ayçiçeği yağları Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak.

Çorum Belediyesi, üretim odaklı sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projeler kapsamında tarımsal üretimi sürdürerek hem atıl arazileri ekonomiye kazandırıyor hem de dar gelirli vatandaşlara destek oluyor.

“Belediyenin tarlasından ihtiyaç sahibinin sofrasına” sloganıyla yürütülen proje kapsamında geçtiğimiz yıl aynı arazide buğday ekimi gerçekleştirilmiş, hasat edilen buğdaylardan elde edilen unlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmıştı. Bu yıl ise arazide ayçiçeği ekimi yapıldı. Hasadın ardından elde edilecek yağlar, ihtiyaç sahibi ailelerin mutfaklarına destek olacak.

Konaklı Terfi İstasyonu yanında bulunan arazide yürütülen çalışma ile hem atıl arazilerin değerlendiriliyor hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğrudan destek sağlanıyor.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ