Çorum’da düzenlenen “Rıza Şehri Alevi Canlar Buluşması” etkinlikleri, müzik dolu anlara sahne oldu. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı bahçesinde gerçekleştirilen program kapsamında sanatçılar Metin Karataş ve Gülcihan Koç’un sahne performanslarının ardından, gecenin finalinde İlkay Akkaya dinleyicilerle buluştu.

Sevilen eserlerini seslendiren Akkaya, güçlü yorumu ve sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sanatçının seslendirdiği türkü ve şarkılara vatandaşlar da eşlik ederken, etkinlik alanında coşkulu anlar yaşandı.

Üç gün süren etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen konser, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ön planda olduğu buluşmada birlik ve dayanışma mesajları verilirken, müzik dolu anlar geceye damga vurdu.

Muhabir: SELDA FINDIK