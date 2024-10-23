“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı” kapsamında ihtisaslaşan üniversitelerin koordinatörleri Hitit Üniversitesi’nde bir araya geldi.

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen “İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Buluşması”nda üniversitelerin, ihtisas alanlarına ilişkin yaptıkları çalışmalar ve elde edilen başarılar paylaşılırken üniversiteler arası işbirliklerinin artırılmasına yönelik görüşmeler yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İhtisaslaşan Üniversitelerin Koordinatörleri Buluşması”nın ilk olarak Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini söyledi.

“Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı”nın 2016 yılında başladığını ve günümüzde 25 üniversitenin bu anlamda yetkilendirildiğini ifade eden Prof. Dr Baykam, her üniversite kendi uygulamalarıyla bu anlamda güzel faaliyetler yapmaya başladığını belirterek üniversitelerin ihtisaslaşma alanları çerçevesinde kendi yol haritalarını oluşturduğu ifade etti.



Bölge kalkınmasına katkı anlamında üniversitelerin altyapısı ve akademik yetkinliği göz önüne alınarak 25 üniversiteye farklı misyonların verildiğini kaydeden Baykam, şöyle devam etti:

“Bu noktada en önemlisi de ülkemize olan topyekun bir katkıydı. Burada her üniversitenin kaynakları en iyi kullanması da bir diğer amaçtı. Birbiriyle kesişen konularda işbirliği içinde hareket edildiği zaman daha etkin çalışmaların, projelerin olduğu görülüyordu. Esas olarak YÖK’ün de ilk baştaki önerisi ihtisas üniversitelerin işbirliği içinde olunması yönündeydi. Bu nokta da kendi aramızda üniversitelerimizle işbirliği için çeşitli faaliyetler yaptık ve birbirimizin tecrübelerinden faydalanarak bilimsel anlamda, akademik anlamda ya da destekleri birleştirip daha güçlü projeler ortaya çıkarmak anlamında önemli katkılar olduğunu gördük.”

Toplantı sonunca elde edilen çıktıların rapor halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletileceğini ifade eden Baykam, tüm katılımcılara teşekkür ederek toplantının verimli geçmesini diledi.

Toplantıya Aksaray Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Munzur Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yozgat Bozok Üniversitesinin ihtisaslaşma faaliyetlerini yürüten rektör yardımcıları ve koordinatörleri katıldı.

Toplantının ilk bölümünde ihtisaslaşan üniversitelerin projelerine dair tanıtımlar yapılırken ikinci bölümde ise potansiyel işbirliklerine dair görüşmeler gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası katılımcılar, Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezinde bulunan laboratuvarları gezerek incelemelerde bulundular.