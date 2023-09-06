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Çorum’da eğitim ve sanayi sektörü arasındaki işbirliğini artırmak ve geleceğin iş gücünü yetiştirmek amacıyla Değirmen Makine ve Sektör Makinaları Üreticileri Derneği (DESMÜD) tarafından TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kahvaltılı bir çalışma toplantısı düzenlendi.

Toplantıda bir konuşma yapan DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, Çorum’un gerçekten marka bir şehir olduğunu belirterek, “Tamamı özverili, çağdaş, vizyonu açık insanların yaşadığı bir kent. Ancak, Merzifon Havaalanı’nda Çorum’un adının olması gerekiyor. İhracat yapan insanlar, ilk önce gideceği kentte havaalanının olup olmadığına bakıyorlar. İhracat yapmak isteyenler, tek uçakla geliyorlar. Bu kapsamda Merzifon Havaalanı’nda mutlaka Çorum’un da adı olmalı” dedi.

Değirmen makineleri sektörünün en önemli bölgesinin Çorum olduğunu kaydeden Demirtaşoğlu, Çorum’un Türkiye’nin marka şehirlerinin başında geldiğini, “Anadolu Aslanları” denilince de akla Çorum, Kayseri, Gaziantep ve Konya’nın geldiğini kaydederek, bu noktada Çorumlu sanayicilere 15 puan kredi faiz desteğinin sağlanması gerektiğini bildirdi.

Değirmen makineleri sektörünün 2022’de 3.43 milyar dolarlık bir ihracat yaptığını anımsatan Demirtaşoğlu, bir önceki yıla göre yüzde 34’lük bir artış yaşandığını söyledi.

DESMÜD Genel Sekreteri Prof. Dr. Nusret Zencirci, Çorum TSO Genel Sekreteri Murat Zeybel, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Ergül, öğretmenler ve dernek üyelerinin de katıldığı toplantıda okulun ihtiyaçları ile istekleri detaylı bir şekilde ele alındı.