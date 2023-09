Tahmini Okuma Süresi: dakika

1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle bir açıklama yapan Nevzat Veldet, zabıtaların sorunlarının çözülmesi, taleplerin yerine getirilmesi için mücadele ettiklerini vurguladı.

Nevzat Veldet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Halkın kentlerde huzur ve güvenli bir şekilde yaşaması için gece gündüz, 24 saat özveriyle çalışan zabıta emekçilerinin haftası kutlu olsun.

Zabıta Haftası nedeniyle, zabıtalar yine seslerini duyurmaya çalışıyor. Sendikamız da zabıta olarak görev yapanların sorunlarını, işkolumuzdaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve her zeminde gündem yapıyor. Bunların en başında zabıta emekçilerinin 657 sayılı yasa içerisinde “Zabıta Hizmetleri Sınıfı” şeklinde ayrı bir hizmet sınıfı içinde sayılarak, ekonomik, sosyal ve özlük haklarının buna göre belirlenmesidir. On binlerce zabıtanın bu temel talebi; Kamu Görevlileri 7. Dönem TİS görüşmeleri kapsamında Yandaş Sendika tarafından 10 gün önce imzalanan “Yerel Yönetimler Hizmet Kolu Mutabakat Metninde” yer almamış, yani Yandaş Sendika Zabıta Emekçilerinin bu temel talebine bir kez daha sahip çıkmamıştır.

Bu hafta ülke genelinde birçok yerde Zabıta Haftasına ilişkin resmi törenler yapılacak ancak zabıtaların sorunları maalesef ki yine çözümsüz bırakılmaya devam edecektir. Zabıtaların yaşadıkları sorunlar hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükümetler tarafından görmezlikten gelinerek yıllardan beri birikmiş ve kangrenleşmiştir. Her düzeydeki yetkililer sorunların tespit edilmesinden ve çözümü için tartışılmasından bile çekinmişlerdir. Sorunların bir kısmı yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanırken, bir bölümü de her yerelin kendi özgül koşullarından ve belediyelerin özel uygulamalarından kaynaklanmaktadır.

Sendikamızın her platformda sahip çıktığı zabıta emekçilerinin temel taleplerinden birisi halen 10 hizmet sınıfı olarak yapılan 657’deki sınıflandırmaya 11. Hizmet Sınıfı olarak “Zabıta Hizmetleri Sınıfı” oluşturulmasıdır. Bunla birlikte hak ettikleri ücreti almamaları ile fazla mesai sorunu zabıta arkadaşlarımızın yaşadığı sorunların başında gelmektedir. Yaptıkları işin gereği olarak sağlık ve hayat riski taşımaları onlara ek bir ödeme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Ağır yıpranmaya neden olan işler arasında sayılması gereken zabıta hizmetlerinin fiili hizmet zammından yararlanmaları ve yıpranma hakları tanınmalı, ayrıca alınan tüm ek ödemelerin de emekliliğe sayılması gerekmektedir.

Bu ve benzeri taleplerimizin gerçekleştirilmesi için tek yol gerçek bir sendika ile birlikte örgütlü mücadele etmektedir. Yaşadığımız her sorunu birlik ve mücadele ile çözeceğimize olan inançla tüm zabıta emekçilerinin haftasını bir kez daha kutluyoruz.”

Tüm Bel-Sen Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, belediyede görev yapan zabıtaları da ziyaret ederek, haftalarını kutladı.