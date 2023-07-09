Çorum’da etkili olan sağanak yağmur sırasında belediye ekiplerinin sahada yoğun bir çalışma içerisine girdiğini belirten Aşgın, “Sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla yağmur öncesinde şehrin kritik birçok noktasında nöbet tutmaya başlayan belediye ekipleri, yağmur esnasında da canla başla çalışmalarını sürdürdü. Sağanak yağmur süresince görev yapan ekipler rögarları tıkanmalara karşı temizleyerek açık tuttu” dedi.

“7/24 HEMŞEHRİLERİMİZİN HİZMETİNDEYİZ”

Çorum Belediyesi’ni tüm ekipleriyle teyakkuz halinde olduğunu dile getiren Aşgın, “Sağanak yağıştan etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. Bize ulaşan 39 ihbarın tümüne müdahalede bulunduk. Çorum Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle 7/24 hemşehrilerimizin hizmetindeyiz.” dedi.

“ALTYAPI ÇALIŞMALARI MEYVESİNİ VERDİ”

Son 4 yıl içinde gerçekleştirdikleri altyapı çalışmalarının olumlu sonuçlarının birçok bölgede kendini gösterdiğini kaydeden Aşgın, “Önceki yıllarda aşırı yağmurlar sırasında su taşkınlarının yaşandığı bölgelerde artık sel sorunun ortadan kalktığı görüldü” dedi.

Çorum’da yağışlarda yaşanan olumsuzlukların önüne geçmek için çok ciddi alt yapı yatırımları yaptıklarını belirten Aşgın, “Mazgal ve yağmursu hatlarımızla ilgili yaptığımız çalışmalar neticesinde daha önceden büyük sıkıntıların yaşandığı bölgelerde artık bu sıkıntılar çözülmüş oldu.” dedi.