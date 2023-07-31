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Çorum Belediyesi, içme suyunun temini ve güvenli bir şekilde halka ulaştırılması konusunda önemli çalışmaları bir bir hayata geçiriyor. Koçhisar Barajı isale hattının bir yıl gibi kısa sürede tamamlanarak Çorum’a kazandırılması başta olmak üzere kuraklık döneminde su kuyuları açılması ve kışın kar sularının baraja taşınması gibi birçok kritik hamle ile kuraklık döneminde vatandaşlara su sıkıntısı yaşatmayan Çorum Belediyesi, içme suyu alanında yatırımlarını sürdürüyor. Şehrin çeşitli noktalarında bulunan su depolarındaki klorlama sistemleri, yeni sistem olan otomatik gaz klorlama sistemi ile değiştiriliyor.

"Klorlama suyun debisine göre otomatik ayarlanacak"

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, daha önceden manüel olarak çalışan klorlama siteminin su debisine göre elle ayarlandığını hatırlatarak, yeni kurulan sistemin ise otomatik klorlama yapacağını söyledi. Başkan Aşgın, “Gaz klorlaması suyun debisine göre otomatik olarak ayarlanacak. Klor ölçümleri ise SKADA sisteminden 24 saat kontrol edilebilecek” dedi.

"İçme suyunda önemli yatırımlara imza atıldı"

İçme suyu alanında yaptıkları yatırımların Çorum için son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Aşgın, “Son 3 yıl içerisinde en büyük önceliğimiz suyun kaynağını bulup güvenli bir şekilde hemşerilerimize ulaştırmak oldu. Koçhisar barajı isale hattının 1 yıl içerisinde tamamlanması ve şehrimizde su sorunun çözülmesi belediyemiz açısından son derece önemli bir çalımaydı. Suyun az olduğu dönemlerde birçok noktada kuyular kazdık, kar sularını barajımıza taşıdık. Hamdolsun en kurak dönemde hemşerilerimize su sıkıntısı yaşatmadık” şeklinde konuştu.

"İçme suyu temiz ve güvenli bir şekilde halka sunuluyor"

Suyun temiz ve güvenli bir şekilde halka sunulmasının da son derece önemli olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Şehrimizin farklı notalarında su depolarımız var. Kısmen manüel olarak çalışan bu depolarımızın otomatik sisteme geçmesi bizim için önemliydi. Su debisine göre klor miktarı daha önceden elle ayarlanıyordu. Biz bunu tamamen otomasyona çevirmiş olduk. Debiye göre klor miktarının ayarlandığı ve SKADA merkezimizden 24 saat uzaktan kontrol edilebilen bu sistem bizim çapımızdaki hiçbir belediyede yok. Türkiye’de sadece birkaç büyükşehir belediyesinin kullandığı 2 milyon 700 bin TL maliyetindeki bu sistemi şehrimize kazandırmış olduk. Hemşehrilerimiz musluklarından akan suyu rahatlıkla içebilirler” ifadelerini kullandı.