Kültür sanat faaliyetlerini tüm hızıyla sürdüren Çorum Belediyesi, ünlü şiir yorumcusu ve tv program sunucusu İbrahim Sadri’yi Çorumlu sevenleriyle buluşturuyor. Yaptığı kültür sanat etkinlikleriyle gönüllere dokunan, gencinden yaşlısına herkes için etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi, önemli kültür-sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Ocak ayı etkinlikleri kapsamında şair ve şiir yorumcusu İbrahim Sadri’yi Çorumlularla buluşturacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “İbrahim Sadri ile “Şiir Vakti” etkinliğini 24 Ocak Salı günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştireceğiz. Tüm halkımızı bu güzel etkinliğimize davet ediyoruz.” diye konuştu.

