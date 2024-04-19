İmam Hatip Lisesi ve İlahiyat Fakültesi Kurma ve Koruma Vakfı (İMVAK) ile Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı’nın işbirliğiyle düzenlenen konferansların bu haftaki konuğu Doç. Dr. Yunus Öztürk olacak.

“Hz. Muhammed’in Hissi Mucizesi Yok muydu?” konulu konferans bu akşam saat 20.00’de İMVAK toplantı salonunda başlayacak.

İMVAK Mütevelli Heyeti adına E.Öğrt.Gör. Ali Ilıca, konferansa ilişkin bilgi verirken şunları söyledi:

“Kur’an-ı Kerim’in ifadeleri ile Peygamberimiz bizler için güzel bir örnektir. O, kendiliğinden bir şey söylememiş, konuştukları vahye dayanmıştır. O, söylediklerini her zaman günlük hayatına aktarmıştır. Sıradan bir insanın hayatta karşılaşabileceği her türlü sıkıntıyla karşılaşmış, dünyanın nimetlerinden de imkanlar ölçüsünde yararlanmıştır. Bizlerden farklı olarak ilahi vahye muhatap olmuştur.

O’nun öğrettiği inanç esasları ve hayata dair ifadelerini tarihte en fazla sahiplenen millet Türkler olmuştur.”