Devlet Tiyatro Salonu’nda düzenlenen konsere Vali Ali Çalgan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Cemevi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Esin Saykan, Cemevi Hizmetleri Daire Başkanı Ali Narin, Dedekargın Ocağı Alevi Dedesi/Araştırmacı-Yazar Hüseyin Dedekargınoğlu, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Elvan Zorlu ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korusu'nun usta sanatçılarından oluşan topluluk, Hz. Ali’nin öğretilerine ve Alevi-Bektaşi geleneğine ait deyişler, nefesler ve türküleri seslendirildi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR