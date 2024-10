"Vatan Müdafaası Mukaddestir" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.

Hazreti Muhammed'in hadislerde vatan müdafaasının mukaddes bir görev olduğunu öğrettiğinin belirtilen hutbede, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerin Allah katında sonsuz nimetlere ulaşacaklarının bildirildiği aktarıldı.

Vatan müdafaasının sadece üzerinde yaşanılan toprak parçasını korumaktan ibaret olmadığı ifade edilen hutbede, şu ifadelere yer verildi: "Vatan müdafaası, dinimizi, canımızı, malımızı, namusumuzu ve neslimizi her türlü tehlikeden korumaktır. İstiklal ve istikbalimizi teminat altına almak, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek için gayret göstermektir. Vatan müdafaası, en değerli hazinemiz olan ailemizi güçlü kılmaktır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi batıl ideolojilerin, sapkın akımların insafına terk etmemektir. Vatan müdafaası, işimizi ve mesleğimizi en güzel ve en doğru şekilde yapmak, insanların malına ve canına zarar vermemektir. Şahsi ihtirasları için dinimizi ve duygularımızı istismar etmek isteyen hainlere karşı uyanık olmaktır."

"Kirli tuzaklar boşa çıkacaktır"

Malazgirt, Çanakkale ve Milli Mücadele'de bütün imkansızlıklara rağmen en kesif ordulara karşı vatanın müdafaa edildiği vurgulanan hutbede, "Dün olduğu gibi bugün de yarın da ülkemize ve aziz milletimize karşı kurulan kirli tuzaklar boşa çıkacaktır. İnsanlıktan nasibini almamış, hiçbir ahlaki ve insani değer tanımayan dahili ve harici cinayet şebekeleri, kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler güven ve huzur ortamımızı bozamayacak, gücümüzü zayıflatamayacak, istikbale dair ümitlerimizi yok edemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Dün olduğu gibi bugün de yarın da Türkiye'ye karşı kurulan kirli tuzakların boşa çıkacağı belirtilen hutbede, şunlar kaydedildi: "İnsanlıktan nasibini almamış, hiçbir ahlaki ve insani değer tanımayan dahili ve harici cinayet şebekeleri, kirli emellerine asla ulaşamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kasteden hainler güven ve huzur ortamımızı bozamayacak, gücümüzü zayıflatamayacak, istikbale dair ümitlerimizi yok edemeyecektir. Etrafımızın ateş çemberine döndürülmek istendiği bugünlerde bize düşen İslam kardeşliğini esas alarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmektir. Her alanda güçlü olmak için daha fazla çalışmak, daha fazla çaba göstermektir. İyiliği hayatımızın her alanında hakim kılmak, kötülüğe ve kötülere engel olmaktır. Göz nuru yavrularımızın iyi bir insan, bilinçli bir Müslüman olarak yetişmeleri için sorumluluklarımızı yerine getirmektir. İnsanların huzuruna, canına, malına kast edenlere karşı yekvücut olmaktır."

Hutbede, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar dilendi.

Editör: AA AJANS