Vali Mustafa Çiftçi, ilimiz Alaca İlçesi'nin 3 kilometre güneyinde yer alan Hüseyin Gazi Türbesi’nin restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Restorasyon çalışmaları devam eden Hüseyin Gazi Türbesi (Medrese, Türbe ve Mescid) türbe, aşevi, misafirhane, çeşme ve havuzdan oluşuyor. 7.7 milyon bedelle ihalesi yapılan türbenin taşıdığı değere yakışır hale getirilmesi için çalışmalara ara verilmeden devam ediliyor.

Vali Mustafa Çiftçi de beraberinde Alaca Kaymakamı Hibaci Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve beraberindekiler ile birlikte tarihi Hüseyin Gazi Türbesi’nde incelemelerde bulundu.