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Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Görüşmeler kapsamında Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde üçüncü toplantısını yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan, toplantının açılışında, bugün paylaşacakları teklifle memur ve memur emeklilerinin satın alma gücünü artırmayı ve yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Tekliflerini enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alarak şekillendirdiklerini belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda memurlarımızın refah ve mutluluğunun ülkemizin gelişimi için kritik bir rol oynadığı bilinci içinde hareket ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek büyük bir hassasiyet ve denge içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Devlet yönetimi ciddi iş ve hassasiyet gerektirir. Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Memurlarımıza, işçilerimize, emeklilerimize, işverenlerimize ve dezavantajlı gruplara destek verirken sürekli sosyal adaleti sağlamaya ve eşitliği gözetmeye büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen tüm talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim."

"Disiplin affı çalışması yapacağız"

Işıkhan, görüşmelerde sadece mali haklar değil, sosyal haklara ilişkin de çok sayıda teklifin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Bu çerçevede değerlendirdiğimizde, altıncı dönemde toplu sözleşmeler yoluyla kamu çalışanlarının geneline yönelik olarak 53 madde, 11 hizmet kolunuza yönelik olarak 270 madde, toplamda ise 323 madde üzerinde uzlaşmaya varmıştık. Bugün müzakerelerle geldiğimiz nokta, üzerinde uzlaşacağımız ve memurlarımız için kazanım sayılacak çok sayıda maddemiz bulunduğunu göstermektedir."

Konfederasyonların teklifleri arasında olumlu olarak değerlendirebilecekleri maddelerin bulunduğuna işaret eden Işıkhan, bu maddeleri şöyle sıraladı:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da önemli vaatleri arasında yer alan 1. dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek göstergenin getirilmesi hususunda yetkili konfederasyonla birlikte çalışma yapacağız. Yaklaşık 18 yıldır kamu görevlilerinin disiplin cezalarının affedilmesine yönelik bir çalışma bulunmamaktaydı. Bu konuda yetkili konfederasyonla birlikte belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız. Kurumlarla istişare yapılarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevde yükselme sınavlarının belli sürelerde ve düzenli aralıklarla yapılması hususunda da yine çalışmalarımızı işbirliği içerisinde sürdüreceğiz. Bunun yanında Mobbing İzleme Kurulu'nda sendika temsilcilerinin yer alması, memurlara yıllık izinleri haricinde hac izni verilmesi hususu, TOKİ konutlarında evi olmayan memurlara öncelik verilmesi, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması yönünde yine paydaşlarımızla yakın istişare içerisinde bulunacağımızı ifade etmek isterim."

"Sürecin bugün bitmediğini hatırlatmak isterim"

Kamu İşveren Heyeti olarak ikinci tekliflerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini dile getiren Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Kamu İşveren Heyeti olarak, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve devam edeceğini de tekrardan hatırlatmak isterim. Bu toplu görüşme sürecinin kamu personelimizin menfaatlerine uygun bir sonuçla nihayete erdirileceğine inanıyorum. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için hükümet olarak çaba sarf etmeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."