Hukukçular Derneği Çorum İl Temsilcisi Hasan Oral, İsrail Parlamentosu tarafından kabul edilen idam cezasına ilişkin düzenlemenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu savundu.

Oral, yaptığı açıklamada, dernek olarak kuruluşlarından bu yana hukuksuzluklara karşı durduklarını belirterek, son yıllarda artan şiddet olaylarının hukukçulara önemli sorumluluklar yüklediğini ifade etti.

Söz konusu yasal düzenlemenin 30 Mart 2026 tarihinde kabul edildiğini hatırlatan Oral, düzenlemenin işgal altındaki topraklarda uygulanmasının hukuki geçerliliği bulunmadığını dile getirdi.

Yasada yer alan unsurların geniş ve belirsiz kavramlara dayandığını belirten Oral, bunun keyfi ve ayrımcı uygulamalara yol açabileceğini kaydetti.

Düzenlemenin fiilen Filistinlilere yönelik kurgulandığını kaydeden Oral, farklı gruplar için ayrı hukuk uygulamalarının söz konusu olduğunu ifade etti.

Oral, ayrıca idam kararlarının kısa sürede uygulanmasının öngörüldüğünü, temyiz ve itiraz yollarının sınırlandırıldığını belirterek, bunun adil yargılanma güvencelerini zedelediğini dile getirdi.

Düzenlemenin uluslararası sözleşmelerle bağdaşmadığını kaydeden Oral, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi nezdinde çeşitli başvurular yapıldığını bildirdi.

Oral, hukukçular ve sivil toplum kuruluşlarını söz konusu düzenlemeye karşı duyarlılığa davet etti.

