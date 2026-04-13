Çorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Obruk Baraj Gölü’nde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı avcılıkta kullanılan çok sayıda av aracı ele geçirildi.

İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 12 Nisan 2026 tarihinde su ürünleri kontrol botu ile yapılan denetimlerde 500 metre uzunluğunda kerevit sepeti ile 7 bin 200 metre uzunluğunda misina ağı tespit edilerek toplandı.

Yetkililer, sucul ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi.

Açıklamada, doğal kaynakların korunması için vatandaşların mevzuata uygun hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

