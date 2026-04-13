Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 67 ilde düzenlenen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 839 şüpheliden 349’u tutuklandı.

Çorum’da ise operasyonlar kapsamında 249 bin 473 adet sentetik ecza ele geçirilirken, ülke genelinde toplam 580 kilo 348 gram uyuşturucu madde ile 1 milyon 108 bin 107 adet hap bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde 7-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 115’i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Operasyonlarda bin 329 ekipten oluşan 3 bin 322 personel görev alırken, 16 hava aracı ve 39 narkotik köpeği de çalışmalara destek verdi.

En fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği iller arasında İstanbul, Van, Osmaniye, Sivas, İzmir, Batman, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Düzce ve Çorum gibi illerde de önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Muhabir: Haber Merkezi