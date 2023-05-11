Hüda Par’ın anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini istediğini kaydeden Yavaş, şunları söyledi:

“Daha önce bir gazeteci yayınladı. Dedi ki İmralı’ya bir heyet gitti. İnkar ettiler. Şimdide bir hakimi göndermişler İmralı’ya. Dün de Ahmet Türk bir açıklama yaptı. İmralı’ya heyet gitti, hükümet destek istiyor diye. O zaman teröristle işbirliği yapan kim? Öcalan’ı hapisten hiçbir Allah’ın kulu çıkaramaz.

Hizbullahçıları CB kararnamesiyle tahliye ettiler. Hüda Par anayasanın ilk dört maddesinin değişmesini istiyor. Peki, Hüda Par’ın parti programında ne var. Eyalet sistemi var. Siz neye karşısınız? Kimlerle işbirliği yapıyorsunuz. HDP ayrı bir şekilde seçime giriyor, o bizim rakibimiz. Hüda Par sizin içinizde. Burada samimiyet yok. Ekonomi konuşulmasın, kadınların, gençlerin talepleri konuşulmasın istiyorlar.” (Tugay GÖKTÜRK)