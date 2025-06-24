Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ın yerinde incelediği çalışmalarla, cadde daha güvenli ve konforlu hale getirilecek. 15 yılı aşkın süredir çözüm bekleyen cadde, yeni yüzüne kavuşuyor.

Alaca’da uzun süredir zemininin bozuk olması nedeniyle vatandaşların şikayetine neden olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde soğuk asfalt çalışması başlatıldı. Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı asfalt ekipleri, asfalt sezonunun başlamasıyla birlikte söz konusu yolda soğuk asfalt çalışmasına başladı.

Alaca Belediye Başkanı Arslan, MHP İlçe Başkanı İsa Duru ile birlikte sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalarla ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı. Arslan, burada yaptığı açıklamada Hoca Ahmet Yesevi Caddesinde soğuk asfalt çalışmalarına başladıklarını ifade ederek, “daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım için ekiplerimiz sahada aralıksız çalışmaya devam ediyor. İlçemizi güzelleştirmeye, yollarımızı yenilemeye devam edeceğiz” dedi.

İsa Duru ise 15 yılı aşkın süredir bozuk olan Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin yapımına başlandığını vurgulayarak, verdikleri hizmetten dolayı Başkan Arslan ve tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi