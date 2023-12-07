Tahmini Okuma Süresi: dakika

Düzce’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı, İstanbul Milletvekili Erkan Kandemir ile teşkilat istişare toplantısına katılan Ahlatcı, “AK Parti olarak, milletimize hizmet etme azmimizden hiçbir şekilde taviz vermeden, çalışmaya ve koşturmaya devam ediyoruz. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Teşkilat Başkanımız, İstanbul Milletvekilimiz Erkan Kandemir’in Başkanlığında üç kademe il yönetim kurulu üyelerimiz ve üç kademe ilçe başkanlarımız ile istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.



Daha sonra Bolu’ya geçen Ahlatcı, vefat eden AK Parti Bolu İl Başkan Yardımcısı ve İl Seçim İşleri Başkanı Fikret Çıracı’nın ailesini ziyaret etti. Ardından Ahlatcı, yine Erkan Kandemir ile birlikte İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve İlçe Başkanları ile istişare toplantısında bir araya gelerek “Her adımda milletimize hizmet etme azmiyle dolu, çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.