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Milletvekilleri, toplantıda şehrin geleceğine dair kritik bir projeyi masaya yatırdılar. Toplantının gündemi hızlı tren ve yük treni projesi idi.

Şehrin sosyo-ekonomik gelişimini hızlandıracak olan hızlı tren ve yük treni projesi, detaylı bir analiz ve değerlendirme sürecinden geçirildi. Milletvekilleri ve il başkanı, şehrin ihtiyaçlarını belirleyerek, projenin Çorum'a katacağı değerleri masaya yatırdılar.BAKAN URALOĞLU, ÇORUM’A GELECEKMilletvekili Ahlatcı, bu önemli görüşme sonucunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun 17 Kasım Cuma günü Çorum'u ziyaret edeceğini bildirdi.