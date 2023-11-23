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Bakanlığının 2024 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Uraloğlu, komisyon üyelerinin yapacağı her türlü eleştiri, katkı ve değerlendirme için teşekkür etti. Uraloğlu, Bakanlığın 18‘i Genel Müdürlük olmak üzere 32 birimden oluştuğunu belirtti.

“Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi” vizyonuyla yeni demiryolu projelerine hızla devam ettiklerinin altını çizen Uraoğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi 344 kilometre olup, saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-Çatalca demiryolu hattının yapılması ile, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması yapılacaktır. Orta Koridor'un güzergahlarından Zengezur Koridorundan geçecek demiryolunun ülkemiz sınırlarındaki 224 kilometrelik bu kesimin ihalesini yaptık. Ankara ile Karadeniz’i hızlı trenle buluşturacak olan Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattımızın da planlama çalışmaları devam etmektedir. Aksaray-Ulukışla-Yenice Hızlı Tren Hattı ile ana yük koridorunda kuzey güney aksında ihtiyaç duyulan kapasite temin edilmiş olacaktır. Divriği-Kars-Hudut Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ile Hat tamamen modernize edilecektir. Lojistik sektöründe demiryolu kullanımını arttırma hedefimiz kapsamında, Çukurova Bölgesinde yer alan liman sanayi ve serbest bölgelerin İltisak Hattı bağlantılarını planladık. Karadeniz doğalgazı rezerv alanına hizmet eden ve bölgenin kalkınmasında önemli rol oynayacak Filyos Limanı ve Filyos Endüstri Sanayi Bölgesi İltisak Hattı Bağlantısı projemizin de planlama çalışmaları devam etmektedir. Dörtyol- Hassa Otoyol ve Demiryolu Bağlantısı Projesi ile bölgenin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Karadeniz Sahil Demiryolu Projesinin etüt proje çalışmalarını 2024 yılında başlatmayı planlıyoruz” dedi.

‘Karayolu ulaşım altyapısını tesis etmek için yeni projelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz’ diyen Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti:

“Ankara-Kırıkkale-Delice ile Antalya-Alanya projelerinin ihalesini Aralık ayında gerçekleştiriyoruz. Kuzey Marmara Otoyolunu Ankara’ya bağlayacak olan Akyazı-Ankara otoyolumuzu planlarımıza dahil ettik. Denizli-Burdur-Antalya Otoyolu ile Marmara Bölgesi’nden başlayıp İzmir’e kadar ulaşan otoyol ağımızı Aydın-Denizli Otoyolu’nun devamı niteliğinde kesintisiz bir şekilde Akdeniz’e ulaştırmayı amaçlıyoruz.”