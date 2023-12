Tahmini Okuma Süresi: dakika

Hitit Üniversitesi’nin TRDİZİN, EBSCO Applied Science & Technology gibi önemli dizinlerde taranan Mühendislik Bilimleri alanındaki hakemli dergisi Hittite Journal of Science and Engineering, DOAJ (Directory of Open Access Journals) indeksine kabul edildi.

2014 yılından bu yana yayın hayatına devam eden Hittite Journal of Science and Engineering, ulusal ve uluslararası alandaki gelişimini sürdürüyor. Mühendislik Bilimleri alanında çalışmalara bilimsel ve akademik katkı sunmayı misyon edinen Hittite Journal of Science and Engineering, özgün makaleler kabul ederek yayın hayatına devam ediyor.

Editoryal ekip tarafından Hittite Journal of Science and Engineering için geliştirme çalışmaları da sürdürülüyor. Bu kapsamda “Emerging Science Citation Index (ESCI)”, “Science Citation Index Expanded (SCI-E) ve” Scopus Veri Tabanı”nda yer almayı hedefleyen dergide belirli alanlardan özgün makaleler kabul edilecek. Hayata geçirilen geliştirme çalışmaları ile Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri, Gıda Bilimi ve Teknolojisi ve Malzeme Bilimi alanlarından makaleler dergide yer alabilecek.

ÖZTÜRK’TEN

TEŞEKKÜR

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, derginin önümüzdeki süreçte daha da iyi konumlara geleceğine inandığını ifade ederek başarılarından dolayı dergide aktif olarak görev yapan editoryal ekibe teşekkür etti.