HİTÜ Mühendislik Fakültesi’nde düzenlenecek olan eğitim 24 Haziran 2024 ile 27 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada projeye ilişkin şu bilgilere yer verildi: “Sanayileşme ve bilgi toplumu olma yolunda Endüstriyel Robotların kullanılması dünya ülkelerinde hızla yaygınlaşmaktadır. Endüstriyel Robotlar endüstride özellikle taşıma (Handling – elleçleme), kaynak, montaj, kesme, dağıtım ve boyama olmak üzere birçok alanda kullanılmaktadır. Özellikle insanların fiziksel özelliklerini zorlayan, hatta risk oluşturan tehlikeli ve ağır iş koşullarında olmak üzere monoton tekdüze ve hız gerektiren işlerde kaliteden ödün vermeden verimli bir şekilde çalışarak maliyetlerini kısa sürede amorti edebilen Endüstriyel Robotlar sıklıkla kullanılmaktadır.

Endüstriyel Robotlar ihtiyaç duyulan alana göre yeniden programlanarak gerekli işgücünün sağlanmasında son derece pratik, hızlı ve güvenli bir çözüm oluşturmaktadırlar. Bu açıdan Endüstriyel Robotların Programlanması son derece önemli bir faktördür. Endüstriyel Robotu ilgili alanda hem profesyonel hem de yorulmadan ve sıkılmadan saatlerce çalışabilen bir işçiye sahip olunabilmektedir. Bu robotların programlanmasını bilmek, bu süreç hakkında deneyim sahibi olmak kişileri istihdamda ön plana çıkarmaktadır.

Proje kapsamında ilgili alanlarda önlisans ve lisans mezunlarına yönelik 2 grup halinde toplam 24 kişiye 120 saatlik eğitim programları gerçekleştirilecektir. Endüstriyel robotların kullanımı, programlanması ve işletime alınmasına yönelik olarak teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde kursiyerlerin bireysel olarak Aritculated ve Scara robotlar üzerinde uygulama yapmalarına imkan sağlanacaktır. Meslek Yüksek Okulları Bilgisayar, Mekatronik, Elektrik-Elektronik veya Makine bölümleri mezunları ile Bilgisayar, Makine, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun işsizler kursa başvuru yapabilirler. Yoğun talep olması durumunda adayın mezuniyet derecesine göre yüksek lisans-lisans-önlisans olarak ön eleme yapılacaktır. Projenin çıktıların biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayabilmek adına katılımcıların en az %50'sinin kadın olması şartı vardır. Başvuru için (https://projematik.ikg.gov.tr/openform/EgitimBasvuru.aspx?kursID=992545&projeID=907766) tıklayabilirsiniz.”

Editör: Haber Merkezi