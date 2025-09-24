Üniversite yönetimi “Sistem Güncellendi: 2025–2026 Akademik Yılı – Yeni hedefler, yeni ekipler, yepyeni sen!” mesajıyla hem öğrencileri hem de akademik kadroyu motive etti.

Bu çağrı, üniversitenin eğitimde kaliteyi yükseltme ve öğrenciler için daha zengin bir akademik-sosyal yaşam oluşturma hedefinin altını çiziyor.

Yeni dönem kapsamında müfredatların güncellenmesi, modern laboratuvarların kurulması ve dijital altyapının güçlendirilmesi planlanıyor. Ayrıca bilimsel araştırmaları destekleyen projeler, kariyer odaklı etkinlikler ve öğrenci topluluklarının faaliyetleri için daha fazla kaynak ayrılması hedefleniyor.

YENİ OLANAKLAR

VE SOSYAL YAŞAM

Hitit Üniversitesi, yalnızca akademik alanda değil, sosyal ve kültürel etkinliklerde de yenilikler sunmayı amaçlıyor. Kampüste öğrencilerin etkileşimini artıracak sosyal alanlar ve etkinlikler planlanırken, kulüp faaliyetleri ile gençlerin kendilerini geliştirecek projelere katılımı desteklenecek.

Üniversite yönetimi, bu çalışmalarla öğrencilerin üniversite yaşamını dolu dolu geçirmesini ve mezuniyet sonrası hayata daha donanımlı hazırlanmasını hedefliyor.

Muhabir: Haber Merkezi